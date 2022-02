Putin derruba Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram no vermelho, a inverterem fortemente das subidas da abertura, pressionadas pelos relatos de uma invasão da Ucrânia pela Rússia na próxima semana.

Putin derruba Wall Street









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Putin derruba Wall Street O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar