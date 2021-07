Queda da bitcoin é um entrave para relação entre Tesla e Nasdaq 100

A empresa de Elon Musk tem estado a divergir das restantes cotadas do setor tecnológico nos EUA. E a culpa pode ser da bitcoin. Empresas que detêm esta criptomoeda no seu balanço têm vindo a perder com a sua desvalorização.

