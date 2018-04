Quedas nas bolsas não preocupam Draghi

As quedas nos mercados accionistas nos primeiros três meses do ano não afectaram significativamente as condições financeiras da Zona Euro, refere o presidente do BCE, Mario Draghi.

Numa nota introdutória ao Relatório Anual de 2017 do Banco Central Europeu (BCE), Draghi assinala que os mercados, apesar da relativa calma vivida no ano passado, já anteriormente estavam vulneráveis a uma reavaliação (repricing) abrupta do risco e a um aumento da volatilidade do mercado financeiro.



"Estes riscos materializaram-se nos mercados de acções globais no início de 2018, embora, até agora, sem repercussões significativas nos mercados de crédito da Zona Euro e, consequentemente, nas condições financeiras em geral", destaca.



Nos primeiros três meses deste ano, os principais mercados bolsistas da Zona Euro registaram quedas, com as acções do sector bancário a perderem, em média cerca de 3,1%.