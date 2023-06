"Rally" em Wall Street não abranda. S&P e Nasdaq somam sexto dia de ganhos

O S&P 500, índice de referência, subiu 1,22% para 4.425,84 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,15% para 13.782,82 pontos, ambos a registar o sexto dia de ganhos e a ascender ao valor mais elevado desde abril do ano passado.



Já o industrial Dow Jones avança 1,26% para 34.408,06 pontos, em máximos de dezembro.



Desde o início de 2023, o S&P 500 valoriza 15,18% e o Nasdaq ganha 31,69%, sustentados por sinais de resiliência económica, resultados das empresas melhores do que o esperado e expectativas de que as taxas de juro estejam perto do pico.





dados sobre as vendas a retalho nos Estados Unidos, divulgados esta quinta-feira, que mostram uma subida inesperada em maio, com os consumidores a optarem por bens como veículos, o que poderá ajudar a apoiar a economia este trimestre.

Já o número de pedidos de subsídio de desemprego mantiveram-se praticamente inalterados em 262 mil na semana terminada a 10 de junho, sendo que os economistas ouvidos pela Reuters esperavam 249 mil pedidos na mesma semana.



Na quarta-feira foi também divulgada a inflação anual nos Estados Unidos que desacelerou significativamente de 4,9% em abril deste ano, para 4% no mês de maio, o valor mais baixo registado desde março de 2021.



"Devido a uma inflação mais branda conhecida esta semana e dados económicos resilientes depois da reunião da Fed, o mercado está num 'rally' e as 'yields' estão a cair porque os investidores não acreditam que a Fed esteja tão 'hawkish' como diz estar", afirmou o analista Ross Mayfield, analista da Baird, à Bloomberg.



No fundo, resume Mayfield, "o mercado não acredita que seja possível mais duas subidas das taxas de juro".

