Ramada ocupa lugar deixado vago pela Sonae Capital no PSI-20

mais de 90% dos direitos de voto da Sonae Capital.



A Euronext Lisbon, a gestora da bolsa, realiza três revisões trimestrais do índice, em junho, setembro e dezembro, com a revisão anual a ser realizada em março.

A Ramada Investimentos foi a empresa escolhido para ocupar o lugar deixado vago pela Sonae Capital no índice PSI-20. Com a entrada da empresa, o índice de referência nacional volta a ter 18 empresas, depois de ter ficado com apenas 17 componentes, na sequência da saída da Sonae Capital.De acordo com a revisão trimestral da composição do índice PSI-20, a Ramada Investimentos junta-se à primeira liga da bolsa no dia 21 de dezembro. A Ramada regressa assim ao índice de referência, depois de ter cedido o seu lugar à Novabase no passado mês de março.A escolha da Ramada surge depois da Sonae Capital ter saído do PSI-20 no final de outubro, após ter sido excluída do índice, na sequência da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela família Azevedo sobre o capital da empresa, na qual a "holding" passou a controlar