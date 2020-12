Regresso ao PSI-20 dá subida de 7% às ações da Ramada  

As ações da Ramada estão a reagir em alta acentuada à decisão da Euronext Lisbon de incluir a empresa industrial no principal índice da bolsa portuguesa, o PSI-20.

Os títulos avançam 7,26% para 3,99 euros, o que representa a cotação mais elevada desde 30 de junho. A liquidez é bem superior ao normal, com perto de 100 mil ações transacionadas, o que compara com a média diária de seis meses de 11.395 títulos.

A forte subida de hoje atenua a queda sofrida pelas ações em 2020. Desde o início do ano a Ramada acumula uma desvalorização de 31,68%, apresentando agora uma capitalização bolsista de 102 milhões de euros.

Esta promoção representa um regresso da Ramada ao índice que representa a primeira liga da praça portuguesa. Em março a companhia tinha saído do PSI-20 para dar lugar à Novabase e agora vai ocupar a vaga da Sonae Capital no índice.

Com a entrada da empresa, o índice de referência nacional volta a ter 18 empresas, depois de ter ficado com apenas 17 componentes, na sequência da saída da Sonae Capital da bolsa portuguesa.



De acordo com a revisão trimestral da composição do índice PSI-20, a Ramada Investimentos junta-se ao PSI-20 no dia 21 de dezembro.

A entrada no PSI-20 é benéfica para as cotadas pois alarga o leque de potenciais investidores, que só investem em empresas com presença em índices de referência, ou mesmo os que replicam as carteiras dos índices. As ações tendem a beneficiar mesmo antes da inclusão no índice pois os investidores começam desde já a ajustar as suas carteiras.

A escolha da Ramada surge depois da Sonae Capital ter saído do PSI-20 no final de outubro, após ter sido excluída do índice, na sequência da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela família Azevedo sobre o capital da empresa, na qual a "holding" passou a controlar mais de 90% dos direitos de voto da Sonae Capital.



A Euronext Lisbon, a gestora da bolsa, realiza três revisões trimestrais do índice, em junho, setembro e dezembro, com a revisão anual a ser realizada em março.

A estrutura acionista da Ramada é idêntica à da Cofina, empresa que detém o Negócios.