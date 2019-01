Resultados fracos e incerteza sobre "shutdown" atiram Wall Street para o vermelho

As principais praças norte-americanas estão a ser pressionadas pelos resultados aquém do esperado da Caterpillar e da Nvidia. Mas também pela possibilidade de o governo dos EUA voltar a enfrentar uma paralisação.

As principais praças norte-americanas arrancaram a semana no vermelho. Wall Street está a ser pressionado pelos resultados empresariais fracos, mas também pela possibilidade de o governo dos EUA voltar a enfrentar uma paralisação parcial.

Neste cenário, o Dow Jones está a cair 1,14% para 24.454,26 pontos. Já o S&P 500 recua 1,06% 2.636,57 pontos e o tecnológico Nasdaq cede 1,35% para 7.068,47 pontos.

Entre as empresas, a Caterpillar está a recuar quase 8%, depois de a gigante industrial ter apresentado contas aquém do esperado para o quarto trimestre. A empresa afirmou que as vendas na região Ásia Pacífico recuaram devido à queda da procura na China.

Também a Nvidia afirmou que a "deterioração das condições macroeconómicas, em particular na China", teve impacto na procura da fabricante de chips. Esta perspetiva levou-a a cortar as estimativas das receitas para 2,2 mil milhões de dólares, em comparação com a projeção anterior de 2,7 mil milhões de dólares. Esta redução, que desiludiu o mercado, está a provocar uma queda de quase 17% dos títulos.

Em foco continua ainda o impasse orçamental entre o Congresso e a administração de Donald Trump. Ambas as entidades conseguiram chegar a um acordo para reabrir o governo durante três semanas. Isto depois de 35 dias de "shutdown" – o mais longo na história dos EUA. Ainda assim, o presidente dos EUA afirmou ao The Wall Street Journal, no domingo, que outra paralisação é "certamente uma opção".