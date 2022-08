Retalhistas alavancam Wall Street após recuo de tecnológicas

As bolsas norte-americanas encerraram a negociação de forma mista, com os resultados acima do esperado da Walmart a travarem maiores quedas.



KAI PFAFFENBACH/Reuters Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt 21:22







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Wall Street terminou o dia mista após um forte recuo nas ações das tecnológicas. Das gigantes tecnológicas, apenas a Amazon fechou a negociação no verde.



O "benchmark" S&P 500 avançou 0,19% para 4.305,20 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,19% para 13.102,55 pontos. Já o industrial Dow Jones valorizou 0,71% para 34.151,88 pontos, impulsionado pelos resultados acima das expetativas da Walmart. A retalhista fechou o segundo trimestre com lucros de 5,15 mil milhões de dólares (perto de cinco mil milhões de euros).



Também a Home Depot superou as estimativas, apesar de uma queda maior do que o esperado na construção de habitações nos Estados Unidos. Estes dois resultados deram fôlego ao sentimento de risco dos investidores.



Foram também divulgados os dados da produção industrial em julho. O índice aumentou, sendo a primeira vez em três meses.



Os investidores vão estar esta quarta-feira de olhos postos n as atas da reunião de julho da Reserva Federal norte-americana (Fed), à procura de mais pistas sobre o rumo para a política monetária do país.

Também a Home Depot superou as estimativas, apesar de uma queda maior do que o esperado na construção de habitações nos Estados Unidos. Estes dois resultados deram fôlego ao sentimento de risco dos investidores.Foram também divulgados os dados da produção industrial em julho. O índice aumentou, sendo a primeira vez em três meses.Os investidores vão estar esta quarta-feira de olhos postos n Saber mais Amazon bolsa mercados Wall Street

Retalhistas alavancam Wall Street após recuo de tecnológicas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Retalhistas alavancam Wall Street após recuo de tecnológicas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar