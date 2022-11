Retalho e energia dão fôlego a Wall Street. Best Buy escala 12,71%

Wall Street arrancou a sessão em terreno positivo, tendo o setor do retalho sido o centro das atenções dos investidores, depois de a Best Buy ter atualizado em alta as previsões de vendas para este ano, reduzindo assim a preocupação do mercado sobre a possibilidade de as compras de dezembro serem mais fracas do que o esperado. Também o setor da energia partilhou o papel de protagonista da sessão, tendo subido à boleia do preço do petróleo.

O industrial Dow Jones somou 1,18% para 34.098,10 pontos, enquanto o S&P 500 valorizou 1,36% para 4.003,58 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,36% para 11.174,41 pontos.

A Best Buy informou que espera que as vendas caiam 10% em termos homólogos, face à previsão anterior de uma queda de 11%. Perante esta perspetiva menos pessimista, os títulos somaram 12,71%, tendo comandado os ganhos do S&P 500. No terceiro trimestre, que para a empresa terminou a 29 de outubro as vendas da empresa caíram 10,4% em termos homólogos, abaixo das estimativas da Refinitiv que apontava para 12,9%.

A energia também ajudou a impulsionar a sessão, à boleia da cotação do petróleo que esta terça-feira recuperou do tombo da última sessão. O "ouro negro" mergulhou devido à informação de que a Arábia Saudita e outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) estariam a ponderar um aumento da produção, isto numa altura em que a China mantém muitas restrições devido à covid e penaliza dessa forma as perspetivas para a procura.

No entanto, esta terça-feira, a informação foi depois desmentida por Riade, o que levou a que as cotações eclipsassem quase todas as perdas. Assim, a Shell por exemplo subiu 3,89%.

O dia serviu ainda para digerir as mais recentes declarações de alguns membros da Reserva Federal norte-americana, um dia antes de serem divulgadas as atas da última reunião de política monetária do banco central, que ocorreu em novembro.

A presidente Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, demonstrou disponibilidade para abrandar o ritmo da subida das taxas de juro diretoras.

Já a presidente da Fed de São Francisco, Mary Daly, alertou para a necessidade de os membros da Fed estarem atentos aos desfasamentos na transmissão das mudanças da política monetária, segundo a Bloomberg.