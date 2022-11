Europa recupera de queda e veste-se de verde

há 30 min. 08h43

Petróleo anula perdas de ontem. Gás valoriza pelo terceiro dia

O petróleo estabilizou e está a valorizar esta terça-feira depois de ontem ter perdido mais de 5%, após o Wall Street Journal ter anunciado que a Arábia Saudita e outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estão a ponderar um aumento da produção.



Entretanto, a Arábia Saudita reagiu, negando a existência de tal proposta e acrescentou que segue pronta caso sejam necessários novos cortes na produção. "O atual corte de dois milhões de barris por dia permanece até ao final de 2023", disse o ministro da energia, Abdulaziz bin Salman, em comunicado.



Em Londres, o contrato de janeiro do Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, soma 0,38% para 87,78 dólares por barril. Já o contrato de dezembro West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 0,17% para 80,18 dólares por barril.



As perdas registadas ontem acabaram por ser anuladas ao final do dia com a declaração do ministro saudita.



No mercado do gás, os futuros estão a valorizar pelo terceiro dia consecutivo, numa altura em que aumentam as temperaturas mais frias um pouco por toda a Europa e se vai testando a preparação europeia para o inverno em plena crise energética.



A corrida europeia para repor o gás que deixou de ser importado da Rússia, significa que "se pode ser bastante mais positivo" sobre este inverno, explicou Greg Jackson, analista da Octopus Energy, acrescentando que o que não sabemos é se "o resto do inverno se aguenta".



Os preços do gás negociado em Amesterdão - referência para a Europa - sobem 2,5% para 119 euros por megawatt-hora.