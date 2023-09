Robustez da economia dos EUA dá ganhos a Wall Street

Wall Street encerrou em alta esta quinta-feira, com os investidores a avaliarem dados económicos superiores ao esperado nos Estados Unidos que vão diminuindo preocupações relativamente a uma recessão.O industrial Dow Jones somou 0,96% para 34.907.51 pontos, enquanto "benchmark" mundial Standard & Poor's 500 (S&P 500) ganhou 0,84% para 4.505,10 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,81% para 13.926,05 pontos.Os preços no produtor subiram 0,7% em agosto face a julho, o que compara com uma expectativa de mercado de 0,4%. Em termos anuais subiram 1,6%, face aos 1,2% perspetivados. Apesar desta aceleração o mercado continua a atribuir uma probabilidade elevada à Reserva Federal manter as taxas de juro inalteradas na reunião de política monetária da próxima semana."Os dados económicos de hoje confirmam o caminho em direção a uma aterragem suave [da política monetária na economia], dado que não foram demasiado elevados a um ponto que a Fed sentisse que eram necessárias mais subidas de juros", disse à Reuters o analista Ross Mayfield da Baird.Os investidores estiveram também a avaliar uma decisão tomada deste lado do Atlântico pelo Banco Central Europeu, que optou por subir as taxas de juro diretoras em 25 pontos base, indicando que poderia estar perto do fim do ciclo de aperto de juros.