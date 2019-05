SAG vende SIVA por um euro, beneficia de perdão de 270 milhões e é alvo de OPA

João Pereira Coutinho (na foto), que lidera a SAG – Soluções Automóvel Global, que através da SIVA distribui marcas do Grupo Volkswagen, anunciou esta terça-feira 30 de Abril em comunicado à CMVM o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa.





Esta OPA vem na sequência de uma complexa operação que pressupões a saída da SAG do setor automóvel e a venda da SIVA à Porsche Holding Gesellschaft. Um negócio efetuado por 1 euro e tem o apoio dos bancos credores da empresa automóvel, que com esta operação garantem o pagamento de parte da dívida.





Há muitos meses que se falava que a empresa de João Pereira Coutinho estava a negociar a venda da sua participada SIVA e já se falava na Porsche Holding, a maior distribuidora automóvel da Europa e detida na totalidade pela Volkswagen, como estando interessada no negócio.

A SIVA há já vários meses que tinha comunicado ao mercado que a sua situação financeira difícil colocava em causa a continuidade das operações e por isso estava em negociações para vender a SIVA.



Agora já há acordo para a operação avançar e a SAG dá conta que a forma como esta operação foi montada "é possível (...) garantir a continuidade das operações", assegurando a "capacidade de exercer a sua atividade em bases sustentáveis".





Em comunicado, a SAG adianta que em conjunto com a Porsche e os bancos credores (o Banco Comercial Português, o Banco BPI, S.A., a Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco) "chegaram a acordo com vista a assegurar a sustentabilidade e continuidade do negócio automóvel da SAG, atualmente desenvolvido pela SIVA, bem como de outras subsidiárias diretas e indiretas da SAG.

Este acordo prevê que a SAG venda a SIVA à Porsche, que os bancos credores apoiem a apresentação pela SAG e pela SIVA de processos especiais de revitalização (PER) separados e que várias companhias do Grupo Volkswagen disponibilizem "apoio financeiro limitado" à SAG e SIVA.

Esta operação está sujeita a uma série de condições, como a aceitação dos PER, o sucesso da OPA e a saída de bolsa da SAG.

O comunicado acrescenta que a operação deverá estar finalizada até 30 de setembro e que "devido à estrutura de endividamento das sociedades que se encontram no perímetro de transação o preço de compra foi fixado em 1 euro".





Bancos perdoam 270 milhões

Com esta operação, os bancos credores da SIVA e da SAG efetuam um considerável perdão de dívida às duas empresas e têm ainda de garantir uma situação líquida da empresa até ao final do ano.

De acordo com o comunicado, o PER das duas companhias contempla um acordo extrajudicial que prevê que os créditos subordinados da SIVA e de outras sociedades do grupo sobre a SAG, no montante total de 253,2 milhões de euros, "serão integralmente extintos por remissão". A mesma extinção por remissão (que significa perdão) acontecerá a créditos dos bancos sobre SAG no valor de 16 milhões de euros.

Assim, a SAG e a SIVA beneficiam de um perdão de quase 270 milhões de euros.



Só depois deste perdão, é que os bancos garantem que serão reembolsados dos restantes créditos, embora ainda sujeitos a "cláusulas de regresso de melhor fortuna ou de remissão adicional, em função do desempenho económico e financeiro da SAG".



Haverá lugar a mais perdão de dívida até ao "montante necessário para que a situação líquida da SIVA não seja negativa, sendo esse montante determinado na data do fecho da Transação, mas com o valor mínimo de 100 milhões de euros".



Além disso, os bancos têm ainda de assegurar até ao final deste no "garantias bancárias para garantir a importação de viaturas e peças pela SIVA".



Num outro comunicado a SAG refere que fechou o exercício de 2018 com um resultado líquido negativo de 179,6 milhões de euros, depois de ter registado uma imparidade de 152 milhões de euros.



Os prejuízos levaram o capital próprio para um valor negativo de 169,2 milhões de euros.



OPA com prémio de 7,9%



No anúncio preliminar da OPA, João Pereira Coutinho sublinha que a oferta incide sobre a totalidade das ações, que esta terça-feira encerraram nos 0,057 euros.

"A oferta é geral e voluntária, obrigando-se o oferente, nos termos e condições do presente anúncio preliminar e dos demais documentos da oferta, a adquirir a totalidade das ações objeto da presente oferta que forem objeto de válida aceitação".





Descontados os direitos de voto das ações próprias da SAG, são imputáveis a João Pereira Coutinho 88,8610% dos direitos de voto atualmente exercíveis na sociedade visada.



A contrapartida oferecida será paga em numerário, correspondendo a 0,0615 euros por ação. Este valor representa um prémio de 7,9% face à cotação de fecho na sessão desta terça-feira (0,057 euros).



A eficácia da oferta estará sujeita, até ao termo do período da OPA, à aquisição por parte de Pereira Coutinho, no âmbito da oferta, de um número de acções que, acrescidas às acções que lhe são imputadas, representem, pelo menos, 90% dos direitos de voto mais um direito de voto na SAG e 90% da totalidade das acções representativas do seu capital social.

O objetivo da oferta é tirar a empresa de bolsa. "É intenção do oferente oferecer aos restantes accionistas, na sua maioria pequenos accionistas, a possibilidade de venderem as suas acções na oferta, a que se seguirá, se os pressupostos legalmente exigidos se verificarem, o pedido para a sociedade visada perder a qualidade de sociedade aberta".



Segundo o comunicado, os intermediários financeiros encarregados da assistência à oferta são o Banco Comercial Português, agindo através da sua divisão de banca de investimento, Millennium Investment Banking, e o Caixa - Banco de Investimento.



Assegurar a continuidade das subsidiárias da SAG e garantir empregos diretos





João Pereira Coutinho diz que o seu objetivo é assegurar às subsidiárias da SAG a continuidade da sua atividade por outra via e permitir aos acionistas venderem as suas participações na empresa dado que esta deixará de operar no negócio do ramo automóvel – isto é, na principal atividade que desenvolveu desde a sua constituição, refere o documento.

"Como tem vindo a público, o negócio da distribuição automóvel está em profunda mutação, com margens progressivamente menores e frequentemente negativas, tendo deixado de ser um negócio de margem fixa para margem variável. Esta realidade veio a afetar gravemente a possibilidade prática de continuação do negócio do ramo automóvel por parte da sociedade visada (que a desenvolveu desde a sua constituição), atentas as dificuldades de financiamento que atualmente lhe estão associadas", sublinha.

Deste modo, explica, "desde há cerca de um ano que têm ocorrido negociações com potenciais investidores e stakeholders da sociedade visada, tendentes a encontrar uma solução financeira para as empresas que permita garantir a continuação da atividade das subsidiárias operacionais e, mais importante, a manutenção dos mais de 650 postos de trabalho diretos".

Para concretização desta negociação e tendo em vista a descontinuação do negócio do ramo automóvel por parte da SAG, é condição essencial que esta ceda a sua participação direta e indireta na SIVA e no grupo de sociedades com esta relacionada pelo valor simbólico de um euro, refere ainda este anúncio preliminar da OPA.





Se todas as operações forem concluídas com sucesso, a SAG será uma companhia bem diferente da atual. Sem presença na bolsa e no setor automóvel.

A SAG detalha que passará a deter 40% da Autolombos – Sociedade de Automóveis, 100% da SIVA Defleet – Comércio de Automóveis e a totalidade das unidades de participação do IMOCAR – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, que é gerido pela NORFIN.

"Estima-se que as receitas da SAG serão suficientes para assegurar o reembolso e o serviço da dívida financeira até seu integral reembolso", refere o comunicado, acrescentando que "após homologação final do PER da SAG e conclusão da Transação, todos os valores mobiliários (acções e unidades de participação) continuarão empenhados aos Bancos em garantia do reembolso do capital e pagamento de juros, custos e despesas relacionadas com a dívida da SAG aos Bancos".



(notícia atualizada à 01:44)