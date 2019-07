Pereira Coutinho já requereu saída de bolsa da SAG

João Pereira Coutinho requereu esta quarta-feira, junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a perda de qualidade de sociedade aberta da SAG, visando a sua saída de bolsa. Esta intenção constava do prospeto da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pelo empresário sobre a empresa.





Após a OPA, Pereira Coutinho reforçou a sua participação no capital da SAG de 80,08% para 95,05% A SAG indicou também, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que João Pereira Coutinho passou a deter 95,3% dos direitos de voto após a OPA concluída na passada sexta-feira e cujos resultados foram divulgados segunda-feira.Num outro comunicado, a empresa referiu ainda que no âmbito da OPA alienou 16.771.015 ações próprias, que detinha de forma direta e indireta, correspondentes a 9,88% do capital social. Os títulos foram vendidos ao preço unitário de 6,15 cêntimos.(Notícia atualizada às 17:20)