Salto de mais de 10% da Jerónimo Martins dá melhor dia num ano a Lisboa

O PSI encerrou a subir 2,23%, para os 6,184,88 pontos, naquele que foi o melhor desempenho da bolsa portuguesa desde 4 de outubro do ano passado. A praça portuguesa contrariou a maré vermelha verificada na Europa.Das 16 cotadas do índice nacional, apenas a Galp fechou em queda, com as restantes 15 a valorizarem.A Jerónimo Martins foi a estrela do dia com um salto de 10,57%, a maior subida em 15 anos, para os 22,08 euros. A retalhista foi animada pelos resultados acima do esperado divulgados ontem e pelo anúncio de que entrará no mercado da Eslováquia no próximo ano.A Navigator também foi impulsionada pelas contas apresentadas ontem, tendo valorizado 3,57%, até aos 3,66 euros. A Altri acompanhou esta tendência e subiu 2,81%, fechando a valer 4,464 euros. O efeito da Navigator refletiu-se também na Semapa, que controla a empresa de papel, cujas ações avançaram 2,25%, para os 13,64 euros.A ajudar aos fortes ganhos do PSI estiveram ainda os pesos pesados BCP, com uma subida de 2,17% para os 0,2825 euros, a EDP e EDP Renováveis, com ganhos de 0,89%, para 3,836 euros, e de 0,55%, para 14,745 euros.A Galp cedey 0,28%, terminando o dia nos 14,31 euros, pressionada pela queda de quase 2% nos preços do petróleo.