Jerónimo Martins vai entrar na Eslováquia no próximo ano

Leia Também Lucro da Jerónimo Martins dispara 33% para 558 milhões de euros

Leia Também Peso de Portugal nas vendas da Jerónimo Martins encolhe para 20%

Leia Também Operação na Colômbia deverá representar 20% das vendas da Jerónimo Martins em dez anos

A Jerónimo Martins vai entrar na Eslováquia, planeando abrir as primeiras lojas Biedronka, a marca polaca da "joaninha" que figura como a joia da coroa do grupo, até ao final do próximo ano.O anúncio foi feito, esta quinta-feira, durante a conferência com analistas relativa aos resultados do grupo que viu os lucros aumentarem 33,3% para 558 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.Segundo a Bloomberg, a diretora financeira da Jerónimo Martins, Ana Luísa Virgínia, indicou que a operação do grupo no novo mercado, que será o quarto depois de Portugal, Polónia e Colômbia, vai "começar do zero", mas sem facultar mais detalhes, designadamente o investimento que a expansão vai implicar."Não vamos revelar muito. As primeiras lojas estão planeadas para abrir até ao final de 2024, pelo que penso que é prematuro fornecer orientações sobre o CAPEX ou vendas extra", afirmou.Uma potencial entrada na Roménia - que figura no radar do grupo há uma série de anos - não está descartada, com a CFO do grupo a indicar que acontecerá "se surgir uma oportunidade", embora deixando claro que, neste momento, não é uma prioridade.Em março último, quando questionado sobre a estratégia de expansão, o presidente do conselho de administração da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, garantiu estar "aberto" a "boas oportunidades" e que o alargamento a outros mercados, a ter lugar, seria a Leste. O grupo garantiu então também que não tinha desistido da Roménia, mas sinalizou pela primeira vez interesse na Eslováquia "Temos muitos consumidores que passam a fronteira, para a Polónia, para comprar nas nossas lojas. Temos objetivos concretos e ideias bem desenvolvidas para ser uma realidade. Estamos preparados para agarrar a oportunidade em tempo curto", complementou então Luís Araújo, CEO da Biedronka, a principal insígnia na Polónia e a maior do grupo, no encontro com os jornalistas.