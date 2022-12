Semapa paga dividendo e é a que mais sobe num PSI a vermelho

Leia Também Bolsa de Lisboa em alta, com setor energético a comandar

O dividendo líquido é de 90,144 cêntimos para os acionistas individuais e de 93,9 cêntimos para os investidores tributados em sede de IRC.



A acompanhar a papeleira está a Galp, a subir 0,73% e a Altri a ganhar 0,19%. Já o BCP sobe 0,07%.



A negociar inalteradas estão a Corticeira Amorim e a Sonae.

O principal índice nacional está a negociar em terreno negativo, interrompendo assim dois dias de ganhos, numa altura em que as praças europeias a negociar a esta hora registam ganhos.O PSI recua 0,11% para 5.763,95 pontos, com seis cotadas a valorizar, sete em queda e duas inalteradas.A registar a maior queda está a EDP que perde 0,97%. A energética é acompanhada pela REN que desce 0,58% e pela Mota-Engil que cai 0,33%. A construtora anunciou esta segunda-feira um contrato no valor de perto de 600 milhões de dólares na Costa do Marfim.Ainda a perder está a EDP Renováveis que recua 0,23%, seguida pela Jerónimo Martins, o título com maior peso no principal índice nacional, que cede 0,2%.Do lado dos ganhos, está a Semapa que paga a partir desta terça-feira um dividendo bruto de 1,252 euros aos acionistas, através da distribuição de reservas.