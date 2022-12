Bolsa de Lisboa em alta, com setor energético a comandar

A bolsa nacional encerrou a sessão desta segunda-feira no verde, com o índice de referência, o PSI, a avançar 0,32% para 5.770,36 pontos.Das 15 principais empresas, sete fecharam a sessão com ganhos, outras sete com perdas e uma manteve-se inalterada.A valorização do PSI contou com o impulso do setor energético que, neste fecho de negociação, esteve todo no verde, liderado pelas renováveis.Greenvolt e EDP Renováveis avançaram 2,52% e 1,76% respetivamente, a liderar a tabela, mas todas as energéticas se destacaram pela positiva. A EDP valorizou 1%, a Galp subiu 0,30% e a REN ganhou 0,19%.Pela negativa destacaram-se os CTT, que perderam 1,24%, bem como BCP, que desvalorizou 0,83%, e a Mota-Engil, que recuou 0,66%. Entre as empresas no vermelho encontra-se também outro peso-pesado da bolsa, a Jerónimo Martins, que caiu 0,10%.