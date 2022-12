Mota-Engil assina contrato de 600 milhões de dólares na Costa do Marfim

selecionada - através do consórcio que lidera e que conta com a participação também de dois grupos chineses, - pelo estado de Lagos, na Nigéria, para construir uma ponte de 2,5 mil milhões de dólares.

A Mota-Engil, através da sua participada para a região de África, assinou um contrato de mineração no valor de cerca de 600 milhões de dólares na Costa do Marfim. O acordo foi celebrado com a multinacional mineira Endeavour Mining, informou esta segunda-feira a empresa através de comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A Mota-Engil tratará, ao abrigo do contrato, do desenvolvimento da mina do Projeto Lafigué, localizada na parte centro-norte da Costa do Marfim, a aproximadamente 500 quilómetros da antiga capital Abidjan.A construtora portuguesa tratará também da drenagem de poços, da escavação, perfuração, detonação, carregamento e do transporte de minérios e estéril, segundo a informação publicada.Os trabalhos têm início previsto para dezembro do próximo ano e terão uma duração de 60 meses, até ao final de 2028."Com esta adjudicação, o grupo continua a reforçar a sua carteira de encomendas adicionando mais um importante contrato de médio e longo prazo", indica a Mota-Engil em comunicado.Há duas semanas, a empresa anunciou ter sido