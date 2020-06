Sessão volátil em Wall Street termina positiva mas semana foi de queda

As bolsas nova-iorquinas terminaram o último dia da semana em alta, ainda na ressaca da forte queda da véspera. A sessão foi marcada pela elevada volatilidade, arrancando com subidas robustas, tendo os índices invertido para terreno negativo já da parte da tarde, antes de uma recuperação final que permitiu fechos confortavelmente acima da linha d’ água.





O Nasdaq Composite, que tem sido o índice que melhor resiste ao impacto da pandemia, passou várias vezes pelo "vermelho" mas acabou por fechar a jornada a avançar 1,01%, para os 9.588,81 pontos.

Entre as cotadas que mais brilharam esta sexta-feira destaca-se a Boeing, com uma valorização de mais de 11%. Também com um contributo valioso para a subida do Dow Jones estiveram as ações da Dow Chemical, Raytheon, Cisco, Goldman Sachs e IBM.

Ainda pela positiva, sobressaíram os títulos do Citigroup e General Electic.

Apesar do epílogo positivo, a semana saldou-se por perdas nos principais índices. O Dow Jones recuou 5,55%, enquanto o S&P 500 caiu 4,78%, na pior semana desde 20 de março, e o Nasdaq cedeu 2,3%.