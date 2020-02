No cenário mais pessimista, a empresa liderada por Miguel Gil Mota fica com um potencial de valorização de 42%, face ao fecho da última sessão fixado nos 0,739 euros por ação. Mas na melhor das hipóteses o valor da ação da cotada pode subir 193%, de acordo com os analistas.

Na nota de "research" divulgada, os analistas sublinham o "crescimento atrativo nas suas unidades de negócio", como no segmento de "fitness", onde os ginásios vão enfrentar uma forte expansão (75 até 2023 contra os 35 atuais), segundo os analistas. Atualmente o

portefólio da unidade de Fitness da Sonae Capital é atualmente constituído pelas marcas Pump, Solinca, ONE e Urban Fit.





A Sonae Capital vai apresentar resultados amanhã, dia 21 de fevereiro.

O consenso do Negócios, que reúne as projeções de todos os analistas que cobrem a empresa e são publicadas na Bloomberg, aponta para um prejuízo de 3 milhões de euros, mas um aumento de 28,1% no EBITDA para os 36 milhões de euros.