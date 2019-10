Sonae sobe quase 3,5% e sustenta ganhos do PSI-20

A bolsa nacional encerrou em alta esta quarta-feira, 9 de outubro, com o PSI-20 a valorizar 0,16% para 4.921,06 pontos. Das 18 empresas que constituem o principal índice nacional, 11 valorizaram, seis desceram e uma encerrou inalterada.

Lisboa acompanhou desta forma a tendência positiva das principais praças europeias, com os investidores animados com o regresso da China e Estados Unidos à mesa das negociações. Apesar de não serem elevadas as expectativas de um acordo abrangente entre os dois países, Pequim tem dá dado sinais de que está disponível para um acordo parcial, tendo até a intenção de se oferecer para aumentar em 3,25 mil milhões de dólares a aquisição de produtos agrícolas aos EUA, como avançou hoje o Financial Times.

Assim, o mercado espera pelo menos um alívio da tensão entre as duas potências, que possa abrir caminho a um entendimento mais alargado. As negociações vão ser retomadas em Washington amanhã, e estender-se-ão até sexta-feira.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,38% para 380,14 pontos.

Por cá, os ganhos foram impulsionados sobretudo pela Sonae, Navigator, CTT e Mota-Engil. A retalhista, dona do Continente, somou 3,43% para 89,05 cêntimos – o valor mais alto desde 17 de setembro – a Navigator somou 0,98% para 3,082 euros e os CTT valorizaram 1,59% para 2,178 euros.





Já a Mota-Engil subiu 1,76% para 1,793 euros, depois de ter anunciado que ganhou novos contratos em Angola, Moçambique e Portugal no valor de 327 milhões de euros.