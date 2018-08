Sonae valoriza mais de 2% após anunciar lucros de 98 milhões de euros  

A retalhista está a tirar partido em bolsa do lucro de 98 milhões de euros referente aos primeiros seis meses do ano reportado esta quarta-feira. A Sonae já esteve a valorizar acima de 2% neste início de sessão em Lisboa.

A Sonae segue a somar 1,92% para 0,9805 euros por acção na sessão desta quinta-feira, 23 de Agosto, tendo já esta manhã chegado a valorizar 2,18% para 0,983 euros.

A retalhista liderada por Paulo Azevedo e por Ângelo Paupério beneficia assim do optimismo dos investidores relativamente aos lucros de 98 milhões de euros registados no primeiro semestre deste ano e reportados esta quarta-feira pela Sonae, um valor que representa um aumento de 34,2% comparativamente com igual período de 2017.

A Sonae continua a preparar a entrada em bolsa do negócio do retalho e, no entender do "chief corporate center officer" (CCCO), Luís Reis, foram conseguidos avanços nesse sentido ao longo do primeiro semestre de 2018.

Com a valorização desta manhã, a Sonae consegue atenuar ligeiramente a perda acumulada em bolsa desde o início deste ano e que é superior a 13%. A retalhista apresenta uma capitalização bolsista de 1,952 mil milhões de euros.