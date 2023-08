S&P 500 fecha agosto com primeira queda mensal. Efeito "Taylor Swift" dura pouco à AMC

O mercado aguarda agora que sejam divulgados, esta sexta-feira, os dados oficiais sobre a criação do emprego em agosto na economia norte-americana e a expectativa é que fiquem abaixo do esperado. Depois de subirem mais de 3% com o anúncio da data de arranque do filme "Eras Tour", que retrata a digressão da cantora, as ações da AMC fecharam em terreno negativo.

