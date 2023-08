Petróleo caminha para fechar agosto com ganhos. Euro desvaloriza face ao dólar

08h37

Petróleo desvaloriza ligeiramente mas caminha para fechar agosto com ganhos

Os preços do petróleo estão a desvalorizar muito ligeiramente, depois de ontem terem subido devido à quebra nas reservas de crude dos Estados Unidos.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, perde 0,01% para 81,62 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, cede 0,08% para 85,79 dólares por barril.



Apesar da ligeira queda a esta hora, tanto o ouro negro negociado em Nova Iorque como em Londres estão a caminho de fechar o mês com ganhos. O WTI acumula uma subida de mais de 0,3% e o Brent do Mar do Norte de 1%.



As reservas de crude nos Estados Unidos diminuíram em 10,6 milhões de barris na semana passada, estando no nível mais baixo desde dezembro. Ainda assim, os dados económicos abaixo do esperado na China - maior importador mundial de petróleo - continuam a ser fonte de preocupação.



No mercado do gás natural, os contratos de futuros do índice holandês TTF, que é negociado em Amesterdão, deslizam 3,5% para 37,8 euros por megawatt-hora.