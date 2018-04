Standard Life Aberdeen reduz posição na Jerónimo Martins para menos de 2%

A gestora de investimentos britânica vendeu parte da sua participação na dona do Pingo Doce, tendo passado a deter 1,94% do seu capital contra 3,68%.

A Standard Life Aberdeen, gestora de investimentos britânica sedeada em Edimburgo, deixou de ter uma participação qualificada na Jerónimo Martins, depois de vender posições nas sessões de 24 e de 25 de Abril, informou a retalhista nacional em comunicado à CMVM.

No dia 24 de Abril, a gestora reduziu a sua posição de 3,68% para 2,07% e no dia seguinte voltou às vendas, tendo passado a deter 1,94% da dona do Pingo Doce.

A Jerónimo Martins encerrou a sessão desta sexta-feira a somar 1,98% para 14,65 euros, tendo sido a cotada com o melhor desempenho no PSI-20. A retalhista chegou a atingir os 14,87 euros durante a sessão, um pico de 3,52% no preço das acções.

A cotada liderada por Pedro Soares dos Santos tem mantido uma tendência positiva desde a apresentação, ontem de manhã, dos resultados do primeiro trimestre – que superaram as projecções dos analistas. Os lucros aumentaram 9,1% para 85 milhões de euros e as receitas subiram 14,2% para 4,2 mil milhões, sustentadas sobretudo pela rede polaca Biedronka.

A Standard Life Aberdeen tem esta denominação desde 14 de Agosto de 2017, data em que ficou concluída a fusão da Standard Life com a Aberdeen Asset Management.