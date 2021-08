Stoxx 600 soma 10.º recorde consecutivo. É a primeira vez neste século

O índice de referência Stoxx 600 fechou a somar 0,22% para 475,87 pontos, um recorde de fecho, e durante a sessão fixou o 10.º máximo histórico consecutivo, nos 476,16 pontos – naquela que é a mais longa série de recordes desde a era das dot.com, em 1999 (quanto houve a chamada bolha tecnológica). A contribuir têm estado os bons resultados de cotadas de peso e as perspetivas otimistas para o crescimento económico.

Os setores do imobiliário, das "utilities" (água, luz, gás) e dos alimentos, bebida e tabaco lideraram os ganhos do Velho Continente. Em baixa, destaque para as tecnológicas.

Depois de em agosto o Stoxx 600 ter registado o sexto mês consecutivo de ganhos – a melhor série desde 2013 –, o índice de referência do Velho Continente segue rumo a um sétimo mês de valorizações.

Também o Euro Stoxx 50 subiu pela 10.ª sessão seguida, a valorizar 0,1%, naquele que é o mais longo ciclo de subidas desde setembro de 2018.

A Adidas ganhou 2,3%, prolongando os ganhos de ontem, depois de se saber que o preço de venda da sua marca Reebok será provavelmente "um pouco melhor" do que o esperado pelos investidores, com a maioria do produto da venda a ser provavelmente direcionada para os acionistas através de uma recompra de ações próprias no próximo ano, refere a Bloomberg.

No sentido inverso, o grupo de internet Prosus recuou 3,1% e pesou no setor tecnológico, com os receios do aperto regulatório sobre as empresas na China a pressionarem, visto que a Prosus e a sua casa-mãe Naspers são acionistas da Tencent.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax somou 0,3%, fechando em recordes, e chegou mesmo a atingir um máximo histórico nos 16.030,33 pontos.

Já o francês CAC-40 valorizou 0,2%, para 6.896,04 pontos e na negociação intradiária tocou nos 6.913,67 pontos, muito perto do máximo de sempre (6.922,33 pontos) – que foi atingido em setembro de 2000 (seis meses depois do estoiro da bolha da internet).

Por seu lado, o italiano FTSEMIB pulou 0,2%, o espanhol IBEX 35 subiu também 0,2% e o britânico FTSE 100 avançou 0,4%. Em Amesterdão, o AEX cedeu 0,1%.

"As ações europeias estenderam os ganhos de ontem, numa altura em que cresceu o apetite por ativos mais arriscados antes do fim de semana. Embora a variante Delta continue a pesar no sentimento do mercado em muitas regiões, como a Ásia, os investidores estão otimistas em relação aos países com programas de vacinação mais intensos em vigor, como a Europa e os EUA", salientou Pierre Veyret, analista técnico da ActivTrades, na sua análise diária.