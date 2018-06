Subida das vendas a retalho e BCE animam Wall Street

As bolsas norte-americanas estão a negociar com sinal positivo, depois de o BCE ter anunciado que os juros só deverão subir no Outono do próximo ano, e de ter sido conhecido que as vendas a retalho cresceram mais do que o esperado em Maio.

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta quinta-feira, 14 de Junho, com os investidores a digerirem as decisões anunciadas por dois dos principais bancos centrais do mundo, a Fed e o BCE.

Além disso, estão a reflectir a subida das vendas a retalho nos Estados Unidos, que sinalizam uma aceleração do crescimento no segundo trimestre deste ano.

O índice tecnológico Nasdaq ganha 0,39% para 7.726,05 pontos, enquanto o industrial Dow Jones sobe 0,33% para 25.285,39 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,28% para 2.783,67 pontos.

Depois de a Fed ter anunciado ontem a segunda subida dos juros deste ano, e sinalizado mais dois aumentos no segundo semestre, hoje foi a vez de o BCE dar indicações sobre o início do fim dos estímulos à economia: a autoridade monetária anunciou que o programa de compra de activos será reduzido para metade a partir de Setembro, devendo terminar em Dezembro. Quanto aos juros, o BCE antecipa que só subirão no Outono do próximo ano.



A animar os investidores estão ainda os indicadores económicos que foram revelados antes da abertura do mercado. As vendas a retalho aumentaram 0,8%, em Maio – a maior subida desde Novembro de 2017 – depois do crescimento de 0,4% no mês anterior. Esta evolução superou as expectativas dos analistas consultados pela Reuters, que antecipavam um crescimento de apenas 0,4%.

Além destes dados, foi ainda conhecido que o número de pedidos de subsídio de desemprego nos estados Unidos diminuiu em 4 mil na semana terminada a 9 de Junho, para um total de 219 mil, quando os economistas esperavam um aumento para 224 mil.