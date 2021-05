Subida de mais de 3% do BCP ajuda PSI-20 a liderar ganhos na Europa

Só no mês de maio, as ações do banco liderado por Miguel Maya subiram perto de 30%.

O BCP deverá apresentar uma subida homóloga de 35% no lucro líquido referente aos primeiros três meses deste ano para os 48 milhões de euros, vistos "como bons números" pelos analistas do CaixaBank/BPI, numa nota de previsão dos resultados.

Em termos de EBITDA -

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o banco liderado por Miguel Maya poderá registar uma redução de 47% para os 58 milhões de euros, tendo em conta os números apresentados no mesmo período do ano passado.



As ações do banco português têm disparado nas últimas semanas, em linha com o resto da banca europeia que tem aplaudido as subidas dos juros da dívida soberana dos países na Europa, à boleia dos receios em torno da inflação.





A bolsa nacional abriu esta primeira sessão da semana com um ganho de 0,89% para os 5.241,91 pontos, uma oscilação superior a todas as praças rivais no resto da Europa, num dia marcado por várias quedas sentidas no "velho continente".Por cá, e numa altura em que está prestes a apresentar resultados, o BCP - Banco Comercial Português deu uma boleia extra à praça nacional, com um ganho de 3,09% para os 16,02 cêntimos por ação, o que representa um máximo desde março do ano passado.No resto da praça portuguesa, a Nos registou a maior subida desde março deste ano (3,84%) para os 3,192 euros por ação. A ganhar esteve também a petrolífera Galp (0,48%).A cair esteve a EDP (-0,20%), num dia em que o seu CEO, Miguel Stilwell, investiu quase 130 mil euros em ações da eléctrica , de acordo com um comunicado emitido esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação prestada pela empresa, Miguel Stilwell comprou um total de 28.096 ações da empresa, a um preço unitário de 4,53 euros.