CEO investe quase 130 mil euros em ações da EDP

O CEO da EDP, Miguel Stilwell, investiu quase 130 mil euros em ações da eléctrica, de acordo com um comunicado emitido esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





De acordo com a informação prestada pela empresa, Miguel Stilwell comprou um total de 28.096 ações da empresa, a um preço unitário de 4,53 euros.





A aquisição, concretizada na passada sexta-feira, totalizou 127.274,88 euros, e elevou para 180 mil o total de ações da EDP detidas pelo CEO. Nessa sessão, os títulos da elétrica subiram 4,20% para 4,56 euros.





Miguel Stilwell de Andrade, antigo "chief financial officer" (CFO) da EDP, foi o nome escolhido, em julho do ano passado, para assumir interinamente o lugar de CEO da eléctrica, após a decisão do juiz Carlos Alexandre de suspender António Mexia das funções na empresa.





O seu nome foi depois confirmado, na assembleia-geral de acionistas de abril, para o cargo de presidente executivo tanto da EDP como da EDP Renováveis.