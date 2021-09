Subidas do BCP e das cotadas EDP dão força a abertura em alta do PSI-20

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quinta-feira a valorizar 0,76% para 5.460,63 pontos. Nestes primeiros minutos, 14 das 19 cotadas estão a subir, duas a cair e três inalteradas. O índice português está a negociar em linha com a Europa, onde o Stoxx 600 e as principais praças europeias estão a registar ganhos.



Nestes primeiros minutos de negociação, os peso-pesados BCP e as cotadas do grupo EDP estão em destaque em Lisboa. O BCP valoriza 1,06% para 15,26 cêntimos, depois de se ter estreado esta quarta-feira na primeira emissão de dívida social. O banco liderado por Miguel Maya captou 500 milhões de euros na primeira emissão no segmento ESG (ambiente, social e de governo corporativo). Já a EDP Renováveis avança 1,04% para 21,32 euros e a casa-mãe sobe 0,99% para 4,60 euros.



Ainda na energia, a Galp está a valorizar 0,35%, com os títulos a cotar nos 9,61 euros. O Goldman Sachs melhorou esta quarta-feira a sua avaliação para as ações da Galp Energia e colocou a companhia portuguesa na lista de preferidas para investir no setor. Já a Greenvolt está a valorizar 0,69% para 5,83 euros.



No setor do retalho, a Jerónimo Martins avança 0,84% para 17,45 euros. A Sonae, a dona das lojas Continente, também valoriza, neste caso 0,33% para 91,55 cêntimos.



O dia começa também em alta para as cotadas do setor do papel, onde a Altri sobe 1,11% (5,45 euros) e a Navigator avança 0,86% para 3,04 euros.



Uma nota ainda para o setor das telecomunicações, onde a operadora Nos está a valorizar 1,10% para 3,51 euros por ação.





No arranque, apenas a Ramada e a Novabase estão a desvalorizar. A Ramada cede 2,01% (5,84 euros) e a Novabase cai 0,63% (4,75 euros).





(notícia atualizada às 8h29)