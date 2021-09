07h42

Futuros apontam para abertura positiva na Europa com investidores a afastar alguns receios

Os futuros apontam para um arranque "no verde" nas principais praças europeias, com os investidores já mais otimistas após a recuperação das bolsas do velho continente na sessão de quarta-feira. Ao longo da sessão de quarta-feira, o Stoxx 600 chegou a registar ganhos acima de 1%, pondo fim ao dia com uma subida na ordem dos 0,7%.



A sessão na Europa arrancará já com um dado estatístico para "digerir", ligado à economia do Reino Unido. Segundo o gabinete de estatísticas britânico, a economia do país saiu do confinamento mais forte do que era antecipado.



O PIB do Reino Unido subiu 5,5% no segundo trimestre, contra as estimativas anteriores de 4,8%. A subida acima do esperado reflete já a abertura de lojas e do setor hoteleiro. Ainda assim, o PIB britânico continua 3,3% abaixo dos valores pré-pandemia.



Mas há mais dados estatísticos a prometer marcar o dia, nomeadamente os números do desemprego na Zona Euro em agosto. Do outro lado do Atlântico está prometida a divulgação de dados sobre o PIB norte-americano, além dos habituais dados sobre os pedidos de desemprego nos EUA.



Já na Ásia, onde a sessão desta quinta-feira está já concluída, as praças negociaram de forma mista, com os investidores a analisar o aumento dos preços da energia e também dados sobre a atividade da indústria na China. Este números, relativos a setembro, desapontaram os investidores, gerando receios sobre se as questões ligadas à energia estão já a ter efeito nesta área e, consequentemente, na economia do gigante asiático.



No Japão, tanto o Nikkei como o Topix fecharam no vermelho, com quedas de 0,23% e 0,42%, respetivamente. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,29% e em Xangai a sessão fechou no verde, a valorizar 0,94%.