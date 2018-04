Tesla já perde mais de 20% em 2018

As acções da Tesla voltaram às quedas acentuadas, arrastando o preço dos títulos para o valor mais baixo desde Março do ano passado. A queda, desde o início do ano, ascende a mais de 20%.

Chris Ratcliffe

Depois de um Março negro, as acções da Tesla voltam a destacar-se pela negativa. Com uma queda superior a 6%, as acções da empresa liderada por Elon Musk elevam para 20,2% a desvalorização desde o início do ano.

Os títulos recuam 6,66% para 248,395 dólares, o que corresponde ao valor mais baixo desde Março de 2017.



Em termos de capitalização bolsista, desde que 2018 arrancou a Tesla já encolheu mais de 10 mil milhões de dólares. E este emagrecimento foi registado, sobretudo, em Março, um mês marcado por um acidente mortal com um veículo SUV Tesla Model X, algo que levou mesmo a que fosse aberta uma investigação federal.

Este fim-de-semana acabou por ser igualmente negativo. Primeiro, a Tesla anunciou a recolha de 123 mil carros. E depois confirmou que o carro modelo X acidentado nos Estados Unidos, e que provocou a morte do seu condutor, tinha activado o sistema de piloto automático.

Elon Musk não parece muito preocupado, tendo inclusivamente brincado com a entrada em falência da Tesla, no dia 1 de Abril. Através de mensagens no Twitter anunciou um pedido de protecção de credores.