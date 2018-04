Musk diz que Tesla será lucrativa no segundo semestre

reuters

Musk escreveu no Twitter que a Tesla terá lucros e cash flow positivo no terceiro e quarto trimestre, pelo que "obviamente" não precisará de se financiar.

O patrão da Tesla reagia a uma notícia do The Economist indicando que a empresa necessitaria de 2,5 a três mil milhões de dólares em capital adicional este ano.

"A The Economist costumava ser aborrecida, mas inteligente com um humor seco e perverso. Agora é apenas aborrecida (suspiro). A Tesla terá lucros e cash flow positivo no terceiro e quarto trimestre, portanto, obviamente que não há necessidade de mais capital", escreveu Musk.

A Tesla tem enfrentado dificuldades em acelerar a produção do Model 3, visto como fundamental para os lucros da empresa no longo prazo. Na semana passada, a empresa anunciou que tinha aumentado o ritmo de produção para 2.020 unidades semanais, uma melhoria face aos valores de início do ano, mas ainda abaixo dos 2.500 veículos produzidos semanalmente que previa.