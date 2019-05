Tesla tenta captar dois mil milhões de dólares

A Tesla vai avançar com duas operações para fortalecer a sua estrutura. Vai emitir 1,35 mil milhões de dólares através de venda de obrigações e emitir ações no valor de 650 milhões de dólares.



Esta decisão surge cerca de uma semana depois de a Tesla ter revelado um prejuízo de 700 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano.



"Vemos isto como claramente positivo para a Tesla", afirmou o analista Dan Ives da Wedbush Securities, citado pela Bloomberg. "Este é um passo inteligente de Musk e da Tesla", salientou o mesmo analista. "As preocupações crescentes sobre o capital [da Tesla] eram uma nuvem negra sobre a ação", acrescentou.



As ações da Tesla já perdem cerca de 30% desde o arranque do ano, a refletir precisamente os resultados e as necessidades de capital aparentes.