Musk abre a porta a aumento de capital na Tesla após prejuízos superiores ao esperado

Depois de dois trimestres consecutivos de resultados líquidos positivos, a Tesla voltou aos prejuízos nos primeiros três meses deste ano.

A fabricante de carros elétricos fechou o primeiro trimestre com prejuízos de 702,1 milhões de dólares, ou 4,10 dólares por ação, o que compara com as perdas de 709,6 milhões registadas no mesmo período do ano passado.

Numa base ajustada, os prejuízos foram de 2,90 dólares por ação, muito acima das estimativas dos analistas que apontavam para 0,69 dólares. Também as receitas, de 4,54 mil milhões de dólares, foram inferiores ao esperado pelos analistas, que projetavam um total de 5,19 mil milhões de dólares.

Após a apresentação das contas, o CEO da Tesla, Elon Musk, sugeriu que pode estar iminente um aumento de capital e antecipou um regresso aos lucros no terceiro trimestre deste ano. Em relação aos próximos três meses, os prejuízos serão "significativamente" menores do que os registados entre janeiro e março, assegurou.

"Há motivos para aumentar o capital", afirmou o gestor, quando questionado sobre o tema na conference call. "Provavelmente é a altura certa".

Musk disse ainda que preferia que a empresa fosse privada, depois dos seus esforços nesse sentido terem acabado com uma acusação de fraude por parte do regulador dos Estados Unidos. "Preferia que fossemos uma empresa privada, mas infelizmente penso que a oportunidade já passou".

Na conference call, Musk insistiu também que a procura pelo Model 3 é "insanamente" elevada, e que é possível garantir entregas rápidas e eficientes dos automóveis em todo o mundo.

A empresa manteve a sua previsão de entregas em 2019 de 360.000 a 400.000 veículos e assegurou que poderá produzir até 500.000 veículos se a sua fábrica na China atingir o volume de produção pretendido no quarto trimestre. Entre abril e junho, a Tesla antecipa a entrega de 90 a 100 mil automóveis aos clientes, o que compara com 63 mil nos primeiros três meses do ano.

Os resultados da Tesla são conhecidos dois dias depois de a empresa ter organizado um evento, no qual Musk previu que a fabricante teria mais de um milhão de veículos autónomos no próximo ano. Alguns analistas entenderam a apresentação como uma forma de desviar a atenção de perguntas sobre procura, margens, aumento da concorrência e até mesmo a batalha em curso entre Musk e os reguladores dos EUA.