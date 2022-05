Touros e ursos? Nos mercados ditam tendências

O mundo financeiro utiliza as expressões "bull" e "bear" para designar as tendências de alta e de baixa nos mercados. São designações que se utilizam mais no mercado de acções, mas podem ser aplicadas a tudo o que seja transaccionável em bolsa, como as moedas, as obrigações e as matérias-primas, por exemplo.

E porquê o urso? Porque ataca de cima para baixo, com as suas garras, provocando um movimento descendente. Por oposição ao urso, temos o touro, que aponta para um mercado altista, vigoroso, cheio de optimismo. E porquê touro? Porque é um animal que ataca de baixo para cima, com os seus cornos, provocando um movimento ascendente.