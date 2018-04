Trump traz bons ventos à paisagem comercial e anima Wall Street

Reuters

O presidente dos Estados Unidos tem sido um dos principais influenciadores dos ânimos nos mercados e hoje não foi excepção, com Donald Trump a lançar cartas em duas frentes.

Trump veio dizer que afinal não está iminente um ataque à Síria, depois de na segunda-feira ter ameaçado com uma acção militar contra o regime de Assad após o ataque com armas químicas do passado sábado e ter dito que a decisão seria tomada em 24 a 48 horas.

Por outro lado, o chefe da Casa Branca declarou que está a ponderar a adesão dos EUA à Parceria TransPacífico (TPP), isto depois de se ter retirado deste acordo comercial pouco depois de tomar posse, a 20 de Janeiro do ano passado.

Depois de vários anos de negociações, o acordo de associação comercial TPP foi assinado em 2015 por 12 países que abarcam 40% da economia mundial - Estados Unidos, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietname -, tendo Barack Obama sido um dos seus grandes impulsionadores.

No entanto, a Parceria TransPacífico não tinha ainda sido ratificada pelo Congresso norte-americano - precisamente devido à oposição dos republicanos – aquando da investidura de Trump e o novo presidente norte-americano retirou-se do tratado. Agora, mostra abertura para o integrar.

Ambas as posições - quanto à Síria e ao TPP - animaram os investidores, que devido às tensões geopolíticas e incertezas a nível comercial estavam a fugira das acções e a apostar em activos considerados mais seguros, como o ouro, o iene e a dívida norte-americana.

Já esta semana os receios tinham acalmado em torno das tensões comerciais EUA-China, após Washington e Pequim terem mostrado abertura na via das negociações.

Além do mais, ainda no plano comercial, a Administração Trump tem estado em negociações com o México e Canadá para decidir sobre a permanência dos EUA no Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA). E numa anunciada demonstração de boa vontade, isentou estes dois países do agravamento de tarifas aduaneiras agravadas às importações de aço e de alumínio.

Tudo isto trouxe hoje um novo optimismo a quem aplica o seu dinheiro em acções e Wall Street viu-se revigorada.

O Dow Jones encerrou a sessão a somar 1,21% para 24.483,29 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,83% para 2.664,01 pontos.

Por seu turno, o Nasdaq Composite fechou a ganhar 1,01% para 1.140,25 pontos.