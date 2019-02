Vídeojogos ganharam aos chips no jogo de forças que atirou Wall Street ao chão

As bolsas dos EUA fecharam em ligeira baixa, pressionadas sobretudo pelas fabricantes de videojogos. As tecnológicas ajudaram a travar as perdas.

O Dow Jones encerrou a ceder 0,08% para 25.390,30 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,22% para 2.731,61 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,36% para 7.375,28 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam assim no vermelho, depois de cinco sessões consecutivas em alta, se bem que as descidas não tenham sido acentuadas. O Dow, aliás, quase conseguiu chegar à tona.

A pressionar estiveram sobretudo as fabricantes de videojogos, depois de nomes de peso terem divulgado previsões dececionantes para as suas receitas do trimestre em curso.

Foi o caso da Electronic Arts e da Take-Two Interactive Software, que afundaram 13,31% e 13,76%, respetivamente - levando a uma queda de 1,43% do setor dos serviços de comunicação.

Já o setor das tecnologias conseguiu uma tímida subida, impulsionado pelas fabricantes de chips.



A Skyworks Solutions, fornecedora da Apple, somou 11,49% depois de anunciar uma operação de recompra de ações próprias no valor de dois mil milhões de dólares, ao passo que a Microchip Technology valorizou 7,29% após dizer que a recente contração no setor dos microprocessadores está perto do fim.