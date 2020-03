Wall Street afunda e entra em "bear market"

O mais longo "bull market" da história das bolsas norte-americanas terminou hoje. O impacto económico do coronavírus continua a afastar os investidores das ações, que preferem ativos mais seguros, como a dívida soberana. O facto de Trump não ter anunciado estímulos concretos para combater os efeitos do vírus oriundo da China pesou ainda mais no sentimento dos investidores, tendência que se agravou assim que a OMS elevou o Covid-19 ao grau de pandemia.

Terminou esta quarta-feira, 11 de março, o mais longo "bull market" da história de Wall Street, que durava desde 9 de março de 2009. Ou seja, há 11 anos.

E foi muito rápida a queda das praças do outro lado do Atlântico: há menos de um mês marcavam máximos históricos e hoje já caem mais de 20% face a esses valores, isto no que diz respeito ao Dow e ao S&P 500.

O Dow Jones fechou a perder 5,85% (1.464,63 pontos - a segunda maior queda em pontos da sua história) para 23.560,85 pontos, tendo sido o primeiro dos três grandes de Wall Street a entrar em "mercado urso". Isto depois de marcar o valor mais elevado de sempre no passado dia 12 de fevereiro.



O Dow conseguiu retomar ligeiramente, pois assim que entrou em "bear market" a Fed de Nova Iorque anunciou que vai injectar dezenas de milhares de milhões de dólares adicionais no sistema financeiro, na esperança de atenuar as pressões do novo coronavírus.



O facto de o anúncio ter sido feito imediatamente após o Dow entrar em mercado urso mostra a vontade do banco central dos EUA de sustentar os mercados financeiros, sublinha a CNN Business.



Logo a seguir ao Dow, foi a vez do Standard & Poor’s 500 ser visitado pelos ursos, mas conseguiu recuperar um pouco e terminou a recuar "apenas" 4,89% para 2.741,39 pontos (19% face ao seu último máximo [que foi histórico], marcado a 19 de fevereiro).



Das 500 cotadas que integram o S&P 500, apenas 10 conseguiram fechar em terreno positivo.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite mergulhou 4,70% para 7.952,05 pontos, e foi o único que não chegou a estar em "bear market".





Quando temos um mercado urso, significa que o ativo em causa está a perder pelo menos 20% desde os últimos máximos.