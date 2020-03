Coronavírus provoca mais um dia negro nos mercados. Bolsas afundam

07:57

Petróleo cai mais de 5%

Os preços da matéria-prima continuam a conhecer pesadas quedas. Hoje, o Brent - negociado em Londres e que serve de referência para Portugal - deprecia 5,06% para os 33,98 dólares por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) acompanha a tendência e cai 4,82% para os 31,39 dólares por barril.



Clemens Grafe, economista do Goldman Sachs, disse que os preços do petróleo se iriam manter no patamar dos 30 dólares pelo menos durante os próximos seis meses, antes de começarem a subir de forma gradual até atingirem a barreira dos 60 dólares por barril.



Ontem a Arábia Saudita disse que iria aumentar a capacidade de produção da sua petrolífera estatal, a Saudi Aramco, para os 13 milhões de barris diários. No entanto, a instalação de mais capacidade deve demorar alguns anos a estar concluída. Esta divulgação surge um dia após a mesma empresa ter dito que iria produzir 12,3 milhões de barris de diários - o seu teto máximo de produção - a partir do próximo mês, dando seguimento ao seu plano de "inundar" o mercado petrolífero com crude a preços mais baixos.



Para além dos sauditas, também os Emirados Árabes Unidos disseram que iam aumentar a sua produção a partir de abril.