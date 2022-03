Wall Street cai com fuga para ouro e dólar

Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:11







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 2,37% para 32.817,38 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 2,95% para 4.201,09 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma descida de 3,62% para 12.830,96 pontos. A negociação bolsista continua a ser fortemente penalizada pela incerteza que se vive em torno da ofensiva russa na Ucrânia e pelos receios de que a inflação continue a escalar. A forte subida dos preços do petróleo está a contribuir para deixar os operadores das bolsas ainda mais nervosos. Perante este cenário, os investidores estão a fugir das ações e de outros ativos de risco, como a bitcoin, e a apostar em valores-refúgio – como o ouro e o dólar. Nem mesmo as cotadas da energia ficaram imunes a este sell-off. A Chevron cedeu terreno e a Occidental Petroleum também inverteu para a queda depois de o investidor Carl Icahn ter desinvestido na companhia petrolífera – vendendo os quase 10% que ainda detinha. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

