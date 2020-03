Wall Street dispara com euforia perante medidas do governo

O Dow Jones encerrou a subir 5,20%, para 21.237,79 pontos, depois de ontem cair perto de 13% e registar a maior descida em pontos da sua história.



Já o Standard & Poor’s 500 avançou 6% para 2.529,19 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite disparou 6,23% para 7.334,78 pontos, depois de ontem perderem, respectivamente, 11,98% e 12,32%.

Os três grandes índices de Wall Street ganharam assim terreno, animados pelas declarações televisivas do presidente do país, Donald Trump, do vice-presidente, Mike Pence, e do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que falaram sobre as medidas do governo para mitigar os efeitos económicos da covid-19.

Mnuchin disse esperar chegar ainda esta noite a acordo com os republicanos do Senado para a aprovação de um pacote extra de 850 mil milhões de dólares. Este financiamento orçamental inclui ajuda às companhias aéreas, a par com um corte no IRS, entre outras disposições, nomeadamente cheques acima de mil dólares para todos os americanos.

No fim-de-semana, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma medida para atribuir baixa médica a mais trabalhadores e o aumento do subsídio de desemprego, entre outras diligências, incluindo verbas adicionais de mil milhões de dólares para ajudar na alimentação de crianças, cidadãos seniores e outros.

O Congresso ainda não deu luz verde a esta nova medida, pois falta o Senado pronunciar-se, mas Trump avançou entretanto com a nova proposta de 850 milhões de dólares, uma robusta verba adicional para ajudar a lidar com o impacto da rápida propagação da covid-19, que tem feito afundar os mercados financeiros em todo o mundo e está a provocar fortes perturbações na economia norte-americana.

No sábado, recorde-se, o Congresso aprovou – e Trump homologou – um pacote no valor de 8,3 mil milhões de dólares para combater o novo coronavírus. Agora que o Senado está a avaliar o pedido adicional de mil milhões de dólares já aprovado pela Câmara dos Representantes, surgiu este novo pedido no valor de 850 mil milhões de dólares.

Relativamente aos mercados, Mnuchin salientou que o governo pretende manter as bolsas abertas. Isto depois de ontem já ter havido vozes a defender o encerramento dos mercados financeiros – decisão que hoje já foi tomada pelas Filipinas.