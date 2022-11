Wall Street é agitada pelo retalho e termina o dia em terreno negativo

O dia foi agitado em Wall Street, com o retalho a ser o principal condutor do sentimento dos investidores. A sessão foi ainda marcada por declarações de vários elementos da Reserva Federal norte-americana (Fed).

O industrial Dow Jones desvalorizou 0,12% para 33.553,83 pontos, enquanto o S&P 500 deslizou 0,83% para 3.958,79 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite subtraiu 1,54% para 11.183,66 pontos.

A sessão começou mista, com o alerta vermelho de uma retalhista de peso, a Target, que reviu em baixa as previsões de vendas para o quarto trimestre, sinalizando que a inflação poderá influenciar negativamente em todo o setor.

Mais tarde, os dados das vendas a retalho deram sinais diferentes, tendo revelado que as vendas subiram em outubro (como não era visto há oito meses), superando as estimativas dos analistas. No entanto, os investidores reagiram também no vermelho a esta notícia, já que pode significar que a economia permanece resistente a subidas agressivas da taxa de referência nos EUA.

O dia foi ainda marcado pelas declarações de vários membros da Fed. O destaque foi para Christopher Waller, já que o governador considerado uma das vozes mais sonantes da ala falcão se mostrou confortável para que haja um abrandamento do ritmo da subida dos juros diretores na próxima reunião do banco central. Ainda assim, Waller recordou que as decisões serão tomadas mediante os dados económicos que serão analisados em cada altura.

Entre os principais movimentos de mercado, a Target tombou 13,06% após o mau prenúncio para este ano, enquanto as ações da Micron Technology caíram 6,70% após a tecnológica ter declarado que as perspetivas económicas para 2023 poderão enfraquecer os resultados da companhia.

"Estamos exatamente naquele ponto do ciclo em que achamos que ainda há uma grande probabilidade de uma potencial trajetória descendente das ações, à medida que avançamos para 2023", comentou Sandi Bragar, diretora da Aspirant, em declarações à Bloomberg.