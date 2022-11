Petróleo e gás natural cedem perante incerteza geopolítica

há 58 min. 07h50

Europa aponta para arranque no vermelho. Ásia regista perdas

As bolsas europeias apontam para um arranque de negociação em terreno negativo, num dia em que os embaixadores da NATO vão reunir-se de emergência para debater a situação na Polónia. O país foi atingido por dois mísseis russos na terça-feira, estando ainda por apurar se estes foram disparados da Rússia, que ontem intensificou os ataques contra a Ucrânia.



Os futuros do Euro Stoxx 50 cedem 0,1%.



Também na Ásia os mais recentes desenvolvimentos pressionaram os índices, tendo a sessão encerrado maioritariamente no vermelho. Apenas a bolsa japonesa Nikkei registou ligeiros ganhos.



Pela China, o tecnológico Hang Seng caiu 1,06% enquanto Xangai desceu 0,45%. Pelo Japão, o Nikkei avançou 0,14% e o Topix cedeu 0,04%. Pela Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,12%.



A queda de dois mísses russos na Polónia, numa localidade junto à fronteira com a Ucrânia, voltou a deixar os investidores cautelosos, após uma semana marcada por fortes ganhos.



O aumento de casos de covid-19 na China também levantou dúvidas quanto a um alívio da política "zero casos" na segunda maior economia do mundo.