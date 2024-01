Wall Street em alta antes de divulgação de números da inflação nos EUA

Os principais índices em

, numa altura em que os investidores aguardam os números da inflação em dezembro, que serão conhecidos esta quinta-feira.



O mercado procura pistas sobre qual será o caminho da política monetária a ser levada a cabo pela Reserva Federal, principalmente no que toca ao "timing" de possíveis cortes das taxas de juro diretoras.

37.695,73



O mercado foca-se também nos comentários do presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, que indicou esta quarta-feira que os números da inflação estão a ir no sentido certo, mas que espera que a política monetária permaneça em terreno restritivo durante o tempo necessário.

Os ganhos desta quarta-feira foram impulsionados pelas "megacaps", empresas com maior valorização bolsista, como a Microsoft que ganhou 1,86% até aos 382,77 dólares, a Meta, que subiu 3,65% até aos 370,47 dólares, perto de máximo de setembro de 2021, depois de a Mizuho Securities ter atualizado o preço-alvo de 400 para 470 dólares. A Nvidia, por sua vez, somou 2,28% para 543,5 dólares, renovando máximos históricos, após a fabricante de "chips" TSMC ter ultrapassado as expectativas de receitas no quarto trimestre.



"O que o mercado está a fazer é a reavaliar as expectativas para 2024 em termos da época de resultados e das taxas de juro e a procurar justificar o 'rally' a que assistimos em novembro e dezembro", afirmou à Reuters Sam Stovall, estratega da CFRA Research.





Os investidores estão ainda atentos a uma decisão do supervisor financeiro norte-americano para o mercado de capitais (na sigla inglesa SEC) que tem até esta quarta-feira para se decidir sobre a modificação de regras que permitam a existência de fundos negociados em bolsa (ETF) com exposição ao preço "spot" da bitcoin.

Esta terça-feira

. A informação foi rapidamente desmentida pelo presidente, Gary Gensler, que fez questão de informar que "nenhuma decisão foi tomada" também através de um tweet. No final da sessão em Wall Street a

bitcoin recuava 0,32% para 45.939,2 dólares.



somou 0,45%, nospontos. Já oavançou 0,57%, para os 4.783,45 pontos, e o tecnológicosubiu 0,75% até aos 14.969,65 pontos."Éno início do ano, porque", completou.