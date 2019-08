Wall Street em alta no final de semana agitada

Wall Street arrancou em alta na sessão desta sexta-feira, 16 de agosto, recuperando pela segunda sessão consecutiva e acompanhando os ganhos que se registam nesta altura na Europa. Este é um final positivo de uma semana agitada para os mercados. Ainda assim, as bolsas norte-americanas deverão acumular três semanas de quedas.





O Dow Jones - que registou esta quarta-feira a sua pior sessão do ano - sobe 0,39% para os 25.579,39 pontos, o S&P500 valoriza 0,73% para os 2.868,46 pontos e o Nasdaq avança 0,9% para os 7.836,76 pontos.



"Não há nenhuma manchete sobre a guerra comercial hoje e isso está a dar algum alívio aos mercados", explica Peter Cardillo, economista-chefe da Spartan Capital Securities, em declarações à Reuters, referindo também que a subida dos juros está a ajudar a tirar a pressão dos mercados de ações.



Antes do início da sessão foram revelados dados sobre o setor da construção nos EUA. A construção de novas casas em território norte-americano baixou em julho pelo terceiro mês consecutivo. Ontem tinha sido uma subida surpresa das vendas a retalho a impulsionar as bolsas no arranque da sessão.



Estes são dados mistos que o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e os seus colegas, terão de digerir nas próximas semanas até voltarem a encontrar-se para decidir o rumo da política monetária. A pressão para baixar os juros nos mercados é elevada, mas Powell tinha avisado na última reunião em que cortou os juros que a descida era um ajuste e não o início de um ciclo de corte dos juros.



O presidente da Fed poderá dar pistas sobre o que pensa quando falar a 23 de agosto em Jackson Hole, o encontro anual sobre política monetária que a Reserva Federal organiza, semelhante ao Fórum BCE em Sintra. Antes disso, na próxima quarta-feira, são reveladas as minutas da última reunião da Fed.



Entre as cotadas, o destaque vai para a Nvidia cujas ações sobem mais de 6% após a empresa ter revelado que as vendas e os lucros superaram as expectativas.



Já a General Electric está a recuperar 4% após uma queda superior a 11% na sessão de ontem. Em causa está a acusação do whistleblower de Bernard Madoff, Harry Markopolos, de que há um buraco financeiro de 38,1 mil milhões de dólares nas contas da empresa. A empresa negou as acusações, as quais apelidou de "especulações".

As últimas sessões ficaram marcadas pela inversão da curva de rendimentos nos EUA: os juros da dívida a dez anos negociaram abaixo dos juros a dois anos pela primeira vez desde 2007. O risco de recessão com vários dados económicos negativos, incluindo na Alemanha e na China, e a incerteza comercial continuaram a condicionar a negociação bolsista.