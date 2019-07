Wall Street em queda pela terceira sessão com incerteza nos juros e nos lucros

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



O momento da semana será o testemunho do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, perante o Congresso norte-americano em duas comissões diferentes na quarta-feira e na quinta-feira, esperando-se que possa dar alguns pormenores sobre o que poderá ser a próxima decisão de política monetária no rescaldo dos números do emprego e salários. Além disso, serão publicadas as minutas da última reunião da Fed na quarta-feira.A próxima reunião da Fed ocorrerá daqui a cerca de três semanas, a 31 de julho, pelo que as expectativas ainda podem mudar consoante as declarações públicas que Jerome Powell faça nos próximos dias. De acordo com a Bloomberg, os mercados continuam a prever uma descida dos juros de 25 pontos base na reunião deste mês, abaixo dos 50 pontos anteriormente previstos.Além disso, segundo a Reuters, os investidores estarão preocupados com o impacto da disputa comercial entre os EUA e a China nos resultados das cotadas no segundo trimestre que começam a ser divulgados na próxima semana. Isto depois de a gigante alemã do setor químico, a BASF, ter alertado hoje que os lucros anuais ajustados vão cair 30%. As cotadas mais sensíveis aos temas comerciais, como a Boeing ou as fabricantes de chips, estão em queda neste arranque de sessão.Em termos de cotadas, o destaque vai para a Netflix que anunciou que o lançamento da terceira temporada de Stranger Things bateu recordes: 40,7 milhões de utilizadores têm estado a ver a série desde o seu lançamento mundial a 4 de julho, "mais do que qualquer outro filme ou série nos seus primeiros quatro dias", segundo o serviço de streaming. 18,2 milhões de utilizadores já terão acabado a temporada inteira. As ações estão a subir 1,69%.Nota também para a subida de 0,33% das ações da PepsiCo depois de a cotada ter anunciado resultados trimestrais acima do esperado pelos analistas.