Wall Street em recordes à espera de estímulos de Biden perde fôlego nos minutos finais

As praças do outro lado do Atlântico encerraram em terreno negativo, depois de o Dow e o Nasdaq terem atingdo novos máximos históricos na expectativa do anúncio do presidente eleito Joe Biden sobre os novos estímulos à economia. O fraco mercado laboral acabou por pesar mais no sentimento dos investidores.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:22







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a ceder 0,22% para os 30.991,52 pontos, depois de durante a sessão ter atingido um máximo de sempre, nos 31.223,78 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 recuou 0,38% para 3.795,54 pontos, após ter tocado na negociação intradiária nos 3.823,60 pontos – muito perto do valor mais alto da sua história, de 3.826,69 pontos, alcançado a 8 de janeiro. Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,12% para 13.112,64 pontos. Durante o dia marcou um novo recorde, nos 13.220,16 pontos. Os investidores estão na expectativa dos novos estímulos à economia que serão anunciados esta noite, às 19:15 em Washington (00:15 de sexta-feira em Lisboa), pelo presidente eleito Joe Biden. A Reuters avançou que o novo programa de apoios a ser apresentado pelo democrata deve ascender a 1,5 biliões de dólares, ao passo que o The New York Times falou em 1,9 biliões. Os intervenientes de mercado também ficaram mais tranquilizados depois de o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter dito que não está previsto para os próximos tempos avançar com uma subida dos juros diretores e ter rejeitado as sugestões de que poderá começar a reduzir em breve o programa de compra de dívida. No entanto, na reta final da negociação, as bolsas perderam impulso e inverteram mesmo para o vermelho, com os dados débeis do mercado laboral norte-americano a pesarem mais no sentimento dos investidores. Os novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 9 de janeiro ascenderam a 965.000, quando os economistas inquiridos pela Refinitiv estimavam que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada fossem de 780.000 (contra 787.000 pedidos na semana precedente). Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street em recordes à espera de estímulos de Biden perde fôlego nos minutos finais









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.