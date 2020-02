Wall Street esbarra com novos casos do vírus e recua de recordes

3.368,25 pontos, o industrial Dow Jones a descer 0,44% para os 29.422,75 pontos e o tecnológico Nasdaq cede 0,48% para os 9.679,50 pontos.



Depois da renovação sucessiva de máximos históricos na bolsa nova-iorquina, os três principais índices seguem agora rumo à direção oposta. A devolver as bolsas ao vermelho estão números que denunciam um aumento inesperado de novos casos de coronavírus.O generalista S&P500 está a cair 0,33% para os

Os três índices registaram novos máximos de sempre na última sessão. O sentimento mudou depois de a China ter alterado o método de contagem do número de infetados, detetando 15.000 novos casos e fechando um total de 60.000. As mortes já ultrapassam as 1.300, com mais de 200 confirmações no dia de hoje.