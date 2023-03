Wall Street faz a festa pelo segundo dia

4.050,83 pontos

os investidores apontam para uma probabilidade de 53,8% de a Fed subir a taxa de juro diretora em 25 pontos base na próximo encontro, havendo 46,2% de probabilidade de que não haja qualquer mexida na taxa dos fundos federais.

Wall Street encerrou a sessão em terreno positivo, à medida que as preocupações dos investidores em torno da turbulência do setor bancário se dissipam e as atenções se focam nos prognósticos para o futuro da política monetária levada a cabo pela Reserva Federal (Fed) norte-americana.O Standart & Poors 500 (S&P) 500 ganhou 0,57% paraenquanto industrial Dow Jones subiu 0,43% paraJá o tecnológico Nasdaq Composite arrecadou 0,73% para"Os investidores parecem estar cada vez mais confiantes de que a turbulência bancária vai continuar a diminuir e que estamos perto de um pico das taxas de juro diretoras", defendeu Jeff Kleintop, estratega-chefe da Charles Schwab, em declarações à Reuters.Apesar de considerar que Wall Street ainda pode enfrentar os ventos da volatilidade, o estratega acredita que "decididamente, começou a haver um tom mais otimista".Para o especialista, o facto de o Nasdaq liderar nos ganhos significa que esta subida "está a ser impulsionada por ações sensíveis ao ritmo de crescimento e inflação", daí que as ações tecnológicas sejam apelidadas de ações de crescimento, sendo ainda bastante sensíveis às alterações de política monetária.O mercado começa a antecipar um corte nos juros diretores em 2023, isto depois de a Fed ter mantido no seu último "dot plot" a previsão de que a taxa dos fundos federais deve alcançar o pico de 5,1% ainda este ano.A alimentar esta expectativa estiveram, durante o dia de hoje, os dados sobre os mais recentes pedidos de subsídio de desemprego que ficaram acima do esperado, assim como a revisão em baixa da evolução do PIB norte-americano no último trimestre do ano passado.Já de olhos postos na próxima reunião do Comité de Mercado Aberto da Fed,